بيرم بحث مع طرابلسي وضع التدريب المهني

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استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وفداً من بلدية الغبيري ضم رئيس البلدية معن خليل، ونائب الرئيس أحمد الخنساء ،وعضو مجلس البلدي الدكتورة حسانة همدر ومدير مركز التدريب المهني حيدر حمادة.بداية عرض خليل نشاط مركز التدريب المهني المعجل والدورات التخصصية في المركز كما أبلغ الوزير بيرم عن إنطلاق دورات لصيانة وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.وأشار الى "اهمية مشاركة وزاره العمل لمساعدة وتنشيط مراكز التدريب المهني المعجل".و دعا رئيس البلدية الوزير بيرم إلى افتتاح مكتبة الطلاب المخصصة لطلاب المدارس من خلال تأمين "لائق للدرس، مجهز بالكمبيوتر والإنترنت ووجود إختصاصيين تربويين لمساعدة الطلاب".وتقرر بان تشمل زيارة الوزير بيرم مركز التدريب المهني والمركز الذي ينفذ مع UNDP والخاص بميكانيك السيارات.وطلب خليل من وزير العمل" تأمين تدريب لشرطة البلدية من ناحية فهم وتطبيق قانون العمل الخاص بالأجانب، حيث أن بلدية الغبيري تعاني من عدد كبير من المؤسسات والتي يعمل فيها الأجانب ولا يستوفون شروط وأنظمة وزارة العمل".و تمنى رئيس البلدية على الوزير بيرم" الإسراع في إقرار قانون الضمان الاجتماعي لموظفي البلديات".وشكر وزير العمل الوفد، وأثنى على جهود البلدية والإنجازات التي تحققها " خدمة للمجتمع المحلي"، واعدا ب"مزيد من التعاون بين الوزارة والبلديات".كما استقبل الوزير بيرم النائب ادكار طرابلسي وجرى البحث في موضوع التدريب المهني وحاجة سوق العمل للذين يعملون في القطاعات المهنية.