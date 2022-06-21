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لبنان

المكاري استقبل سفير مصر

Lebanon 24
21-06-2022 | 04:52
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استقبل وزير الاعلام  في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري  في مكتبه في الوزارة ، السفير المصري في لبنان  ياسر علوي ، وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين.
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