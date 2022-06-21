في طرابلس... مواطن يخلع ملابسه ويسير عاريا (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام أحد المواطنين في منطقة "دوار أبو علي" في طرابلس بخلع ملابسه وسط الشارع والسير عاريا، ما دفع بعض المواطنين الى تطويقه وتزويده ببعض الثياب.

يذكر ان الرجل المذكور يعاني من بعض الاضطرابات العقلية.