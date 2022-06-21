في عيد الأب... رسالة من "أبو سليم" الى اللبنانيين

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مع بداية موسم الصيف يطل عيد الأب في الـ21 من شهر حزيران، ولهذه المناسبة تحدث الممثل صلاح تيزاني المعروف بـ"أبو سليم" لـ "لبنان 24" موجها كل التهاني للآباء في لبنان ومتمنيا لهم " الصحة وراحة البال والبحبوحة حتى يتمكنوا من تربية عائلاتهم دون اي عوائق اومشاكل".أضاف " من أصعب ما يمكن ان يمرّ بها الرجل هو مشاهدته عائلته وهي بحاجة لبعض الامور المادية وهو غير قادر على تأمينها وللأسف هذه حال مجموعة كبيرة من آباء لبنان".وقال أبو سليم " للحقيقة يمكن ان نقول ان مصائب الكون كلها اجتمعت عندنا نحن اللبنانيين، فالمواطن يعيش أقصى درجات الحزن والفقر والتعتير والألم ومعظمنا أصبح يعيش تحت خط الفقر، لكن وعلى الرغم من كل هذا رسالتي الى جميع اللبنانيين، ان يحافظوا على ايمانهم برب العالمين سبحانه وتعالى فانه قادر على ان ينظر بأحوالنا وينقذنا من مختلف الصعوبات التي نعيشها".