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لبنان

بالأرقام.. هكذا تغير سعر البنزين في لبنان منذ عام وحتى الآن

Lebanon 24
21-06-2022 | 05:43
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نشرت شركة "الدولية للمعلومات" دراسة أظهرت كيفية تغيّر سعر البنزين في لبنان على مدى عامٍ كامل، أي بين حزيران 2021 و حزيران 2022. 
 
 
ووفقاً للدراسة، فقد وصل سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان يوم الاربعاء في 15-6-2022 إلى 691 ألف ليرة بينما كان السعر قبل سنة في 17 حزيران 2021، 43,500 ليرة أي بارتفاع خلال سنة مقداره 647,500 ليرة ونسبة 1,488%  أي 16 ضعفاً.
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وبحسب الدراسة، فإن هذا الارتفاع الكبير مردّه إلى أسباب أساسية وهي:
 
1- ارتفاع سعر برميل النفط عاليماً من نحو 25 دولار إلى 125 دولار.
2- وقف دعم البنزين الذي كان يوفره مصرف لبنان.
3- زيادة حصة المحطات وشركات النقل والتوزيع من 5,540 ليرة عن كل صفيحة إلى 28,500 ليرة.
4- زيادة قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تتقاضها الدولة ونسبتها 11% من 4,310 ليرات إلى 67 ألف ليرة من كل صفيحة بنزين.

ويبين الجدول التالي التطور الشهري لسعر صحيفة البنزين 95 أوكتان:
 
 
 

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