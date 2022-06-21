بالأرقام.. هكذا تغير سعر البنزين في لبنان منذ عام وحتى الآن

نشرت شركة "الدولية للمعلومات" دراسة أظهرت كيفية تغيّر سعر البنزين في لبنان على مدى عامٍ كامل، أي بين حزيران 2021 و حزيران 2022.

ووفقاً للدراسة، فقد وصل سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان يوم الاربعاء في 15-6-2022 إلى 691 ألف ليرة بينما كان السعر قبل سنة في 17 حزيران 2021، 43,500 ليرة أي بارتفاع خلال سنة مقداره 647,500 ليرة ونسبة 1,488% أي 16 ضعفاً.

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وبحسب الدراسة، فإن هذا الارتفاع الكبير مردّه إلى أسباب أساسية وهي:

1- ارتفاع سعر برميل النفط عاليماً من نحو 25 دولار إلى 125 دولار.

2- وقف دعم البنزين الذي كان يوفره مصرف لبنان.

3- زيادة حصة المحطات وشركات النقل والتوزيع من 5,540 ليرة عن كل صفيحة إلى 28,500 ليرة.

4- زيادة قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تتقاضها الدولة ونسبتها 11% من 4,310 ليرات إلى 67 ألف ليرة من كل صفيحة بنزين.



ويبين الجدول التالي التطور الشهري لسعر صحيفة البنزين 95 أوكتان: