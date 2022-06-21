حركة ناشطة في السراي.. ميقاتي يرأس اجتماعات تناولت ملفات اجتماعية وخدماتية

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السراي الحكومي اليوم، تناولت ملفات اجتماعية وخدماتية وطبية إضافة الى لقاءات ديبلوماسية وسياسية.

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وفي هذا الأطار إلتقى وفدا من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر يرافقه رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس.

بعد اللقاء أعلن طليس: "ناقشنا الإتفاق الذي عقدناه برعاية رئيس الحكومة، وأحد بنوده ينص على دعم قطاع النقل البري من أجل وضع تعرفة مخفضة للنقل، اذ لا تعرفة اساسا، لأن آخر تعرفة وضعت عندما كان سعر صفيحة البنزين 40 الف ليرة لبنانية.هناك إشكالية حول الموضوع المالي، أي موضوع الدعم، وقد قال لنا الرئيس ميقاتي بأن أموال الدعم غير متوفرة. اتفقنا على البحث عن صيغ أخرى وعلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في السراي برئاسة دولته وحضور وزراء المالية والداخلية والاشغال العامة والنقل".

إجتماع لمطالب بيروت

ورأس الرئيس ميقاتي إجتماعاً للبحث في مطالب وحاجات مدينة بيروت شارك فيه وزير البيئة ناصر ياسين، النائب وضاح الصادق ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.

بعد الاجتماع، قال النائب الصادق في تصريح: "شكلنا خلية عمل مع محافظ مدينة بيروت منذ ثلاثة اسابيع للنظر في كل متطلبات بيروت ووضعنا خطة عمل تتضمن معالجة موضوع النفايات، ليس كردة فعل كما كان يحصل سابقا عند انتهاء العقود، بل لمعالجة الموضوع قبل حوالى سنة من انتهاء العقد مع الشركة المختصة، ولذلك نحن في صدد وضع خطة من أجل ان تكون المعالجة مستدامة. لقاؤنا اليوم مع الرئيس ميقاتي هو للتحضير والتخطيط لمعالجة موضوع النفايات، علما أن تفجير مرفأ بيروت أثر على معمل الفرز في الكرنتينا، ولقد بحثنا معه في كل هذه المواضيع، فضلا عن مواضيع أخرى منها تفعيل الحرس البلدي لزيادة الأمن في بيروت واعطائه بعض الصلاحيات من أجل أن يقوم بدور اساسي.إن كل هذه المواضيع تأتي ضمن خطة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وصولا الى سنة".

وعن خطة النفايات قال: "هناك محاولة من المحافظة لفصل عملية الكنس عن الجمع، وتقسيم بيروت الى أكبر عدد من المناطق لرفع مستوى الكنس ونظافة الطرقات فيها وصولا الى معالجة النفايات في المرحلة الاخيرة، ولقد وضعت سابقا العديد من الخطط والدراسات لهذه المرحلة ولم تصل إلى نتيجة، ونحن نحاول وضع خطة متكاملة، وسيتم قريبا عرضها لأهالي بيروت.عرضنا ايضا لدولة الرئيس خطة المحافظة والبلدية لاستجرار الكهرباء الى بيروت 24 ساعة على 24، ولكننا بحاجة الى إمتياز عملت وزارة الطاقة دائما على وقفه وعرقلته ،وبالتالي لم يعد في امكاننا اليوم انتظار خطة الكهرباء من وزارة الطاقة، بل يجب أن نضغط لإعطاء بيروت "الامتياز" من اجل تأمين الكهرباء بشكل مؤقت".

نقابة أطباء بيروت

وإستقبل الرئيس ميقاتي نقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش على رأس وفد من مجلس النقابة.

وقال بخاش: "زرنا اليوم دولة الرئيس ميقاتي وسلطنا الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في لبنان وخطر انهيار هذا القطاع ما قد يشكل كارثة على الوطن. طلبنا من دولته ان نشبك ايدينا ببعضنا للنهوض بهذا القطاع مع العمل على موضوعين مهمين أولهما الحفاظ على كرامة الطبيب، لأنه ومع الأسف ترد كل أسبوع الى النقابة اخبار عن تعديات يتعرض لها زملاء أطباء في عياداتهم. وهذا الموضوع غير مقبول في بلد مثل لبنان كرس فيه الأطباء ذواتهم لخدمة مجتمعهم.

أما الموضوع الثاني فهو المطالبة بدعم صندوق التقاعد،لأن الراتب التقاعدي الذي نقدمه للزملاء لا يتخطى المليونين والأربعمئة الف ليرة لبنانية، وبما أن نقابة الاطباء تستوفي رسما على الدواء المستورد فطلبنا من دولته التدخل لدى وزيري الصحة والمالية لتحصيل هذا الرسم على سعر الدواء الفعلي في السوق.هدفنا من كل هذه الإجراءات المحافظة على القطاع ووقف هجرة الاطباء من لبنان".

وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير الدفاع في النيبال كيران راج شارما وقائد الجيش النيبالي الجنرال برابهو راج شارما على رأس وفد. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، كما حيّا الرئيس ميقاتي الدور الذي تقوم به الكتيبة النّيباليّة العاملة في اطار قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وإستقبل الرئيس ميقاتي كلاً من نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، النائبين عدنان طرابلسي، طه ناجي ثم رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير.

صور من لقاءات الرئيس ميقاتي:

اللقاء مع وفد الاتحاد العمالي العام

اللقاء مع محافظ بيروت والنائب وضاح الصادق

اللقاء مع وفد نقابة الأطباء في بيروت

اللقاء مع وزير الدفاع في النيبال

اللقاء مع نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي

اللقاء مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب

اللقاء مع النائبين عدنان طرابلسي، طه ناجي

اللقاء مع شقير