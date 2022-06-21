"طوابير" الخبز مستمرة... اليكم آخر فصولها (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن زحمة خانقة تشهدها معظم أفران الخبز في طرابلس اليوم، ما دفع الاهالي الى الاصطفاف في "طوابير" طويلة لشراء ربطات الخبز تخوفا من فقدانها.

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