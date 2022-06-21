توقيف ثلاثة مروجي مخدّرات في المنية

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صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:بتاريخ 17/6/2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية في محلّة المنية، ثلاثة مروّجي مخدّرات، وهم كلٌّ من اللبنانيّين:س. ع. (مواليد عام 1996)ع. س. (مواليد عام 1997)ا. س. (مواليد عام 2001)وضَبَطَت بحوزتهم:/273/ قطعة من حشيشة الكيف، وزن كلّ واحدة /100/غ./41/ كيسًا بداخله مادّة حشيشة الكيف، وزن كلّ واحد /80/ غ.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.