في الضنية... طفلة تسقط من الطابق الثالث

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفلة من شرفة منزلها الكامن في الطابق الثالث في منطقة ايزال في الضنية.

وعلى الفور،تم نقلها الى احد مستشفيات المنطقة وهي في حالة حرجة.