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لبنان

في الضنية... طفلة تسقط من الطابق الثالث

Lebanon 24
21-06-2022 | 06:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط طفلة من شرفة منزلها الكامن في الطابق الثالث في منطقة ايزال في الضنية.
 
وعلى الفور،تم نقلها الى احد مستشفيات المنطقة وهي في حالة حرجة. 
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الضنية

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