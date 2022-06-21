توقيع إتفاقية إستجرار الغاز من مصر إلى لبنان... كم ستزيد التغذية الكهربائيّة؟

تم توقيع إتّفاقيّة إستجرار الغاز من مصر إلى لبنان ظهر اليوم، بين وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، والسفير المصري لدى لبنان ياسر علوي، وممثل عن السفير السوري لدى لبنان.

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وقال فياض في مؤتمر صحفي مشترك، إنّه "لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الاولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا الى تأمين زيادة للكمية لما حصل هذا الاتفاق".

وأضاف فياض: "هذا الاتفاق سيؤمن تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات اضافية في لبنان، وهو بأمس الحاجة اليها".

أمّا ممثل السفير السوري، فقال: "جاهزون لتمرير الغاز المصري الى لبنان دون اي تأخير ولا يوجد اي مشكلة قانونية او تجارية امام تنفيذ الاتفاقية".