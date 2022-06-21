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لبنان

بري يستقبل البخاري في عين التينة

Lebanon 24
21-06-2022 | 07:38
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، السفير السعودي وليد البُخاري. 
 

واستمر اللقاء قرابة الـ45 دقيقة، غادر بعده السفير بخاري من دون الادلاء بأي تصريح.


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بري

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