بري يستقبل البخاري في عين التينة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، السفير السعودي وليد البُخاري.

واستمر اللقاء قرابة الـ45 دقيقة، غادر بعده السفير بخاري من دون الادلاء بأي تصريح.

Advertisement