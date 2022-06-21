عون: كل التهنئة والتوفيق لمنتخب الأرز

كتب رئيس الجمهوريّة ميشال عون عبر حسابه على "تويتر":

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"مع عودة أعضاء منتخب لبنان للذكور في كرة السلة تحت سن السادسة عشرة إلى أرض الوطن، رافعين انجاز تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم الشهر المقبل، تضاء شمعة أمل جديدة بقدرة شباب لبنان على ابتكار مستقبل مشعّ لهم ولبلدهم.كل التهنئة والتوفيق لمنتخب الأرز".