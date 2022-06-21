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لبنان

المفتي دريان عرض مع زواره شؤونا عامة

Lebanon 24
21-06-2022 | 07:35
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس مجلس عمدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية - دار الأيتام الإسلامية فارق جبر على رأس وفد من العمدة، واطلع منه على نشاطات المؤسسات الرعائية والإنسانية والاجتماعية واعمالها لخدمة اللبنانيين على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها.
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واستقبل المفتي دريان منسق "تيار المستقبل" في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين والمستشار محمد ياسين، واطلع منه على مواضيع حياتية ومعيشية وآخر التطورات على الساحة اللبنانية والشؤون البقاعية.

كما استقبل رئيس "جمعية الدعاة الإسلامية" الشيخ محمد أبو القطع وبحث معه في الشؤون الإسلامية والدعوية والاجتماعية والمعيشية.

والتقى المفتي رئيس "الجمعية الخيرية العاملية" يوسف بيضون على رأس وفد من الجمعية وعرض معه الشؤون الإسلامية والوطنية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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