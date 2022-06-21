هنية في بيروت

وصل الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد ظهر اليوم، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية على رأس وفد، في زيارة للبنان تستمر اياما عدة يلتقي خلالها عددا من القيادات السياسية والحزبية.

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