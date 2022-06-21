بعد التلاعب بوزن ربطة الخبز.. اقفال عدد من الافران في هذه المنطقة

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اعلنت بلدية الغبيري في بيان، عن قيامها بـ"اقفال موقت لعدد من الافران في نطاقها البلدي لعدم التزامها وزن ربطة الخبز الصادر والمحدد من وزارة الاقتصاد والتجارة.واوضحت انه "يمكن لاي مواطن طلب وزن الربطة قبل استلامها منعا للغش وإبلاغ البلدية لاسيما ضمن محلات السمانة والسوبرماركت".واكد البيان "اقفال افران آدم والوفاء على طريق صيدا القديمة، بسبب التلاعب بوزن ربطة الخبز وغيرها من المخالفات الملحوظة".