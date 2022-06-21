المنسق العام للعزم في عكار: الى متى سيبقى اللبناني ضحية قراره بالبقاء وفريسة تخلف الاجهزة؟

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لفت المنسق العام لـ"تيار العزم" في عكار الدكتور هيثم عز الدين في بيان، الى ان "مشكلة جوازات السفر التي اصبح الحصول عليها ضرباً من المعجزات، اُضيفت الى يوميات الشعب اللبناني الذي يتخبط في مشكلات لا تكاد تنتهي. فحتى اولئك الذين يأخذون خيار الهجرة بعد ان ضاقت بهم سبل العيش، يجدون انفسهم مضطرين الى سلوك اساليب وطرق ملتوية للحصول على وثيقة رسمية هي ابسط حقوقهم على دولتهم".وسأل: "الى متى سيبقى اللبناني ضحية قراره بالبقاء في هذه البلاد وفريسة تخلف اجهزة الدولة التي يعود اداء بعضها الى ما قبل العصر الحجري؟ سؤال مل اللبنانيون تكراره هو وأمثاله ويئسوا من الحصول على اجابات شافية لها".