أُوقف بالجرم المشهود في قصقص مع أحد زبائنه... وهذا ما كان يقوم به

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:من خلال المتابعة والرّصد وتتبّع مروجي المخدّرات ضمن العاصمة بيروت بهدف توقيفهم، بتاريخ 13-06-2022 تمكّنت دوريّة من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت من إلقاء القبض على أحد المروجين بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات للمدعو (م. م. من مواليد عام 1996، مصري الجنسية) في محلّة قصقص، وهو:م. ن. (من مواليد عام 1990، فلسطيني الجنسيّة)بتفتيشه، ضبط بحوزته:/19/ كيساً شفافًا، بداخل كل كيس /2/غ من مادة الهيرويين.بالتحقيق معهما، اعترف الأول بتعاطي المخدرات، فيما اعترف الثاني بما نُسِب إليه لجهة قيامه بترويج الهيرويين سيرًا على الأقدام.بناءً على إشارة القضاء المختص، أودع الموقوفان مع المضبوطات لدى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.