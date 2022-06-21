الجيش دهم منزل مطلوب في بعلبك (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 21 / 6 / 2022، دهمت قوّة من الجيش منزل المطلوب (م. ز) في منطقة جبعا - بعلبك، وضبطت داخله كميّة من الأسلحة والذخائر الحربية وبنادق الصيد.

Advertisement

سلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.





