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لبنان

ميقاتي استقبل سفير مصر ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية

Lebanon 24
21-06-2022 | 10:26
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إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  "Egas"  مجدي  جلال عصر اليوم في السراي الحكومي. 
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وقال السفير المصري بعد اللقاء: تشرفنا  بلقاء دولة الرئيس لمناسبة توقيع الدكتور جلال اليوم العقد لتوريد الغاز الى لبنان. مصر لديها التزام استراتيجي إتخذ على أعلى مستوى، بدعم الدولة اللبنانية. في وقت انفجار مرفأ بيروت كنا معا، واليوم نحن الى جانب لبنان لمساعدته على الخروج من هذه الازمة. تذكرون بالطبع المسعى الاساسي الذي قام به دولة الرئيس نجيب ميقاتي عندما التقى سيادة الرئيس مرتين، الاولى في شهر ديسمبر والثانية في شهر فبراير ، وتم الاتفاق على اطلاق هذا المسار، واليوم انجزنا كل التفاصيل الفنية والتعاقدية والتجارية ، والكلمة الاخيرة بالمعنى المجازي، لان السعر الذي تم الاتفاق عليه لتوريد الغاز هو اقل بنسبة ثلاثين في المئة من سعر السوق العالمي ، وهذا السعر لدعم لبنان وجزء من الالتزام المصري  الدائم بدعم لبنان الى ان نخرج سويا من هذه الازمة الصعبة التي  يواجهها هذا البلد الحبيب.  
 
كما استقبل الرئيس ميقاتي النائب عبد العزيز الصمد، ثم النائب السابق عبد الرحيم مراد.
 
 
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