خبر مهمّ عن أدوية الامراض المستعصية... ماذا في التفاصيل؟

أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم للـ"ال بي سي"، أنّه "مبدئيا هذا الاسبوع، أكثرية أدوية الامراض المستعصية ستكون موجودة". وقال: "لا يمكن أن ندعو لشراء الدواء من الخارج بسبب الخوف من التزوير، وسنقوم بضغط إضافي على المسؤولين".

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