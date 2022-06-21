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لبنان

خبر مهمّ عن أدوية الامراض المستعصية... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
21-06-2022 | 10:37
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أعلن نقيب الصيادلة جو سلوم للـ"ال بي سي"، أنّه "مبدئيا هذا الاسبوع، أكثرية أدوية الامراض المستعصية ستكون موجودة". وقال: "لا يمكن أن ندعو لشراء الدواء من الخارج بسبب الخوف من التزوير، وسنقوم بضغط إضافي على المسؤولين".
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جو سلوم

أدوية

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