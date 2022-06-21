المرتضى ترأس الاجتماع الاول لاعضاء اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو: نعول عليكم لتحقيق الفرق

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه عبر "توتير" بعد ترؤسه الاجتماع الاول لاعضاء اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو قائلاً: "الأديب والشاعر والمفكر اللبناني الأستاذ شوقي ساسين رئيسا للجنة الوطنية لليونيسكو.. مبروك سعادة الرئيس وكل التعويل عليك مع زملائك الأمين العام الأستاذة هبة نشابة وسائر أعضاء اللجنة في تحقيق الفرق المطلوب تربويا وعلوما وثقافيا وفي سائر المجالات التي سوف تتصدون لها بنجاح ان شاء الله".

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