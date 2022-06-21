نائب "الإشتراكي" يُحذر: تنبّهوا من هذا الأمر

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كلام أبو الحسن جاء خلال اللقاء الذي دعت إليه وكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي في قاعة خلية بلدة بتخنيه. حذر أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن من "مخاطر المرحلة المقبلة عالميا وإقليميا ومحليا وانعكاساتها على الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين"، داعيا الى "المباشرة بإطلاق آلية عمل استباقية جديدة لخلايا الأزمة في قرى وبلدات المتن الأعلى لمواجهة التحديات المتوقعة المقبلة خاصة مع قدوم فصل الشتاء وأزمة التدفئة وسط التضخم والغلاء الفاحش لأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية والمحروقات، مع ارتفاع سعر الدولار".كلام أبو الحسن جاء خلال اللقاء الذي دعت إليه وكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي في قاعة خلية بلدة بتخنيه.

ونبّه من مغبة "إعطاء أي ذريعة للعدو الإسرائيلي للإعتداء على لبنان"، محذرا من "المزايدات العبثية التي قد ندفع ثمنها غاليا وسط الكباش العالمي والصراع على الغاز والنفط"، وقال: "علينا أن نحصن الأمن الغذائي قبل أن نواجه شتاء صعبا مع اختفاء المحروقات او ارتفاع أسعارها في حال توفرت".



أضاف: "علينا الذهاب بالتعاون أفقيا وليس عموديا لتمتين التعاضد الاجتماعي وبناء تعاون مدروس بين فاعليات المنطقة المقتدرين في كل بلدة، لأن رص الصفوف هو الذي أنقذنا في المرحلة السابقة وسيعزز عبورنا للأزمات المستقبلية".



ولفت الى "سقوط الأكثرية المطلقة لمعطلي عجلة العمل في لبنان من خلال صناديق الاقتراع في مجلس النواب"، مؤكدا أن "اللقاء الديمقراطي لن يتهاون في تشكيل الحكومة وسيقف عند تفاصيل تأليفها شكلا ومضمونا، وسيدرس آلية عملها بدءا من شخص الرئيس الذي سيتم تكليفه مرورا بتوزيع الحقائب والمهام"، مجددا التأكيد على "رفض اعطاء الثلث المعطل للفريق الذي تحكم بالبلد لعقود خلت ويستمر بتعطيل عمل الحكومة، وعلى رفض اعطاء وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر بعد مرارة التجارب عبر الحكومات السابقة، وصولا لتعطيل خطة الكهرباء في الجلسة الأخيرة".