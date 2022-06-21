27
o
بيروت
29
o
طرابلس
13
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
32
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نائب "الإشتراكي" يُحذر: تنبّهوا من هذا الأمر
Lebanon 24
21-06-2022
|
11:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن من "مخاطر المرحلة المقبلة عالميا وإقليميا ومحليا وانعكاساتها على الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين"، داعيا الى "المباشرة بإطلاق آلية عمل استباقية جديدة لخلايا الأزمة في قرى وبلدات المتن الأعلى لمواجهة التحديات المتوقعة المقبلة خاصة مع قدوم فصل الشتاء وأزمة التدفئة وسط التضخم والغلاء الفاحش لأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية والمحروقات، مع ارتفاع سعر الدولار".
Advertisement
كلام أبو الحسن جاء خلال اللقاء الذي دعت إليه وكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الاشتراكي في قاعة خلية بلدة بتخنيه.
ونبّه من مغبة "إعطاء أي ذريعة للعدو الإسرائيلي للإعتداء على لبنان"، محذرا من "المزايدات العبثية التي قد ندفع ثمنها غاليا وسط الكباش العالمي والصراع على الغاز والنفط"، وقال: "علينا أن نحصن الأمن الغذائي قبل أن نواجه شتاء صعبا مع اختفاء المحروقات او ارتفاع أسعارها في حال توفرت".
أضاف: "علينا الذهاب بالتعاون أفقيا وليس عموديا لتمتين التعاضد الاجتماعي وبناء تعاون مدروس بين فاعليات المنطقة المقتدرين في كل بلدة، لأن رص الصفوف هو الذي أنقذنا في المرحلة السابقة وسيعزز عبورنا للأزمات المستقبلية".
ولفت الى "سقوط الأكثرية المطلقة لمعطلي عجلة العمل في لبنان من خلال صناديق الاقتراع في مجلس النواب"، مؤكدا أن "اللقاء الديمقراطي لن يتهاون في تشكيل الحكومة وسيقف عند تفاصيل تأليفها شكلا ومضمونا، وسيدرس آلية عملها بدءا من شخص الرئيس الذي سيتم تكليفه مرورا بتوزيع الحقائب والمهام"، مجددا التأكيد على "رفض اعطاء الثلث المعطل للفريق الذي تحكم بالبلد لعقود خلت ويستمر بتعطيل عمل الحكومة، وعلى رفض اعطاء وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر بعد مرارة التجارب عبر الحكومات السابقة، وصولا لتعطيل خطة الكهرباء في الجلسة الأخيرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
Lebanon 24
رسالة من السفير السعودي إلى باسيل.. هذا مضمونها
03:15 | 2022-06-21
21/06/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه الدولار وأموال المودعين
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه الدولار وأموال المودعين
16:20 | 2022-06-21
21/06/2022 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
Lebanon 24
أحد النواب التغييريين بموكب "غير شكل"
03:21 | 2022-06-21
21/06/2022 03:21:22
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
13:35 | 2022-06-21
21/06/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2022-06-21
"قوى التغيير" تطرح اسمين جديدين للحكومة.. واقتراح "مستفز" ليعقوبيان
22:07 | 2022-06-21
ماذا يفعل السفير السعودي؟
22:08 | 2022-06-21
توقيع اتفاق نقل الغاز المصري الى لبنان: تطور ينتظر الاعفاء من "عقوبات قيصر"
23:04 | 2022-06-21
التحرش في مكان العمل... مسؤولية من؟
23:01 | 2022-06-21
أزمة مياه تلوح في الأفق.. حتى إشعار آخر
23:00 | 2022-06-21
سجيع عطية: أؤيّد تكليف ميقاتي بهذا الشرط
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
22/06/2022 06:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
22/06/2022 06:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
22/06/2022 06:41:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact