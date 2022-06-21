بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ لهذا اليوم، 35 مليون دولار أميركي بمعدل 24900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

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ولفت البيان إلى أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".