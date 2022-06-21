في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر

بعد الخضّة التي شهدتها السوق الموازية خلال الساعات الماضية بسبب إضرابٍ نفذه عدد من الصرافين، استؤنفت بشكل متصاعد عملية بيع وشراء الدولار من قبل تُجار العملات، وتحديداً أولئك الذين ينتشرون على الطرقات.

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يوم أمس، حصلت بلبلة كبيرة بسبب خلافاتٍ كبيرة نشبت بين مصرف لبنان وعدد من الصيارفة، الأمر الذي دفع بهؤلاء للتوقف عن بيع الدولار وإعلان الإضراب عبر مجموعات خاصّة للتداول.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّه خلال الآونة الأخيرة، عمد صغار الصيارفة إلى جمع دولار على معدل يتراوح بين 28200 و 28300 ليرة لبنانية، وباعوها لصيارفة كبار يعملون لصالح مصرف لبنان على سعر 28400 ليرة لبنانية. هنا، فإنّ ما تبين هو أن مصرف لبنان طلب من هؤلاء الصيارفة الكبار أن يشتري منهم على سعر 28400 ليرة لبنانية من دون أن يبقى أي ربحٍ لهم، الأمر الذي تمّ رفضه رفضاً قاطعاً.

ماذا حصل اليوم؟

أمّا اليوم، فقد جرى التداول بين عدد من الصرافين أن السعر سيتم رفعه تدريجياً تداركاً لأي خسائر قد تطرأ على خط بيع الدولارات للمصرف المركزي. ولهذا، فإن سعر الدولار ارتفع اليوم من 28300 إلى 28700 ليرة لبنانية.

أحدُ الصرافين في مدينة صيدا قال لـ"لبنان24" إنّ "عملية بيع وشراء الدولار عادت لتنتظم من جديد، مع العلم أن الطلب على العملة الخضراء بات يزدادُ بوتيرة كبيرة حالياً بعد إقدام عدد من التجار على طلب شراء الدولار".

وأوضح أن "هناك كلاماً يشاع بين تجار العملة يقول بأن المشكلة التي كانت قائمة تمّ حلها نسبياً، لكن الأمور قد تتغير مع الوقت بحسب الأحوال القائمة".