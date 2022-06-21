Advertisement

لبنان

الجميّل استقبل كولارد: لمنع لبنان من الانزلاق الى الفوضى

Lebanon 24
21-06-2022 | 12:21
A-
A+
Doc-P-964260-637914363413712755.png
Doc-P-964260-637914363413712755.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير بريطانيا الدكتور ايان كولارد في زيارة وداعية، وكانت مناسة للقيام بجولة افق في الاستحقاقات المقبلة.
 
وحضر الاجتماع النائبان الياس حنكش واديب عبد المسيح، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله.
Advertisement
وشرح رئيس "الكتائب" خلال اللقاء "المساعي التي يقوم بها الحزب لتوحيد الرؤية ورص الصفوف مع الكتل الراغبة في التغيير، لملاقاة التطورات برؤية واضحة لمنع لبنان من الانزلاق الى الفوضى"، بحسب بيان للحزب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:04 | 2022-06-21
22:07 | 2022-06-21
22:08 | 2022-06-21
23:04 | 2022-06-21
23:01 | 2022-06-21
23:00 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website