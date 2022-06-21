الجميّل استقبل كولارد: لمنع لبنان من الانزلاق الى الفوضى

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير بريطانيا الدكتور ايان كولارد في زيارة وداعية، وكانت مناسة للقيام بجولة افق في الاستحقاقات المقبلة.



وحضر الاجتماع النائبان الياس حنكش واديب عبد المسيح، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله.

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