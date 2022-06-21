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لبنان

للحصول على قرض الطاقة الشمسية من "الإسكان".. إليكم أسهل طريقة

Lebanon 24
21-06-2022 | 12:43
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أعلن مصرف الإسكان مؤخراً عن إطلاق قروض الطاقة الشمسية فضلاً عن حزمة من القروض الجديدة المرتبطة بترميم المباني وشراء عقار سكني.
 
ووفقاً للأرقام، فإنّ قيمة قرض الطاقة الشمسية للشخص الواحد يتراوح بين 75 مليون ليرة و 200 مليون ليرة لبنانية، على أن يتم إعطاء القرض بالليرة وبفائدة 4.99%.
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مع هذا، فإنه من المفترض أن يُسدّد المواطن القرض الذي حصل عليه طيلة فترة تصل إلى 5 سنوات. 
 
كيفية الحصول على قروض الطاقة الشمسية:
 
أولاً: في الشروط:
- أن يتراوح راتب المتقدِّم بين 6 ملايين و20 مليون ليرة (أو مجموع راتبه وراتب زوجته).
- موافقة من سكّان المبنى السكني حيث يسكن المتقدِّم، لكونه يستخدم مساحة مشتركة.
- توفّر المساحة المشتركة لتركيب الألواح الشمسية.
- الحصول على رخصة تركيب ألواح شمسية من وزارة الطاقة، التي بدورها ترسلها إلى وزارة الداخلية.
- التأكد من أنّ شركات الطاقة الشمسية كشفت على سطح المبنى للتأكّد من إمكانية تركيب الألواح.
 
ثانياً: كيفية تقديم الطلب على القرض إلكترونياً:
 
- يتوجب على المواطن الراغب بالحصول على قرض للطاقة الشمسية، التقدّم بطلب عبر موقع بنك الإسكان عبر الرابط: https://www.banque-habitat.com.lb/ar
 
- بعدها، يجب اختيار الصفحة المخصصة لقرض الطاقة الشمسية، على أن يتم النقر على عبارة "تقدموا بالطلب الآن"
 
- إثر ذلك، ينبغي على المواطن أن يقوم بإنشاء حسابٍ له ضمن موقع بنك الإسكان، وهي عملية تتضمن إدراج الإسم والبريد الالكتروني ورقم الهاتف فضلاً عن رقم الهوية وبيانات أخرى
 
- بعد إتمام إنجاز الحساب، عندها سيملأ المواطن بيانات أخرى مخصصة للقرض، على أن يُرسل الطلب لبنك الإسكان للحصول على الموافقة المطلوبة.
 
 
 
 
 
 
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