خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلا طرأ على كابل الألياف الضوئية بين سنترالات البترون وطرابلس - الميناء مما أدى إلى توقف الخدمة في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.