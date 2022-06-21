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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق

Lebanon 24
21-06-2022 | 12:58
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أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلا طرأ على كابل الألياف الضوئية بين سنترالات البترون وطرابلس - الميناء مما أدى إلى توقف الخدمة في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. 
 
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البترون

طرابلس

الميناء

أوجيرو

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