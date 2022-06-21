كم سجّل عدّاد كورونا في لبنان اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1104268.

كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10455.