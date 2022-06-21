ماذا قال رئيس "العمالي العام" عن بدل النقل والحد الأدنى للأجور؟

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شكر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر النائب علي حسن خليل على "تقدّمه باقتراح قانون لتعديل بدل النقل للعاملين في القطاع العام"، مشيرا الى أن "ربط هذا الاقتراح بمتوسط سعر صفيحة البنزين وبعدد محدد من الليترات يومياً يشكل قفزة نوعية في تحديد بدل النقل ويعطي كل العاملين في القطاع العام جزءا من حقهم في بدل عادل يمكنهم من الحضور إلى أعمالهم وممارستهم لواجباتهم الوظيفية".وطالب الأسمر بأن "يأخذ النواب بهذا الاقتراح حتى يتحوّل الى قانون نافذ يعالج جزءاً ولو يسيراً من معاناة موظفي القطاع العام بكل فئاتهم، وأن يُستتبع بتعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع العام وإعطاء غلاء معيشة يتناسب مع التضخم الحاصل والذي أدّى الى تآكل رواتب الموظفين بنسبة 95%".