"تعذيب" خطير داخل منزل في البقاع.. رجلٌ يضرب زوجته بشكل لا يُوصف!

أقدم المدعو "م.ق." في بلدة سحمر - البقاع الغربي، على تعنيف زوجته "ت.ح." (مواليد 1992) بشدّة إذ ضربها بقوة وبشكل مميت.

ووفقاً للمعلومات، فإن الحادثة حصلت، مساء أمس الإثنين، وقد أصيبت الزوجة بنزيف حادٍ نتيجة الضرب الذي تعرضت له.

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ونُقلت الزوجة المصابة إلى مستشفى سحمر لتلقي العلاج، وهناك اضطر الطاقم الطبي لاستئصال الطحال من جسدها نظراً لعدم توقف النزيف.

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي أن السيدة أصيبت بكسور في بعض ضلوعها، كما أصيبت بكدمات في القسم السفلي للرئة اليسرى.



مع هذا، فقد كشف الفحص أن الزوجة أصيبت بنزيف حاد في البطن سببه تمزقات حادة ومتعددة في الطحال. كذلك، فقد تبين أن الزوجة أصيبت بجرح في الوجه الداخلي للشفة السفلية.

وحالياً، فإن الزوج متوارٍ عن الأنظار، في حين أن عائلة الزوجة رفعت دعوى قضائية بحقه.