لمحبي لوحات السيارات المميزة.. إليكم هذا الخبر

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أصدر رئيس لجنة اجراء المزادات العلنية لبيع ارقام لوحات الآليات المميزة في وزارة الداخلية العقيد مروان الرافعي بياناً، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "يهم رئيس اللجنة إعلام الراغبين بالإشتراك أنه يمكن أن يتقدموا بطلبات الإشتراك في مكتب أمين سر اللجنة أيمن عبد الغفور (رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات) الكائن في مبنى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة يومي الثلاثاء والأربعاء خلال أوقات الدوام الرسمي بمعزل عن نشاط المصلحة الإعتيادي وإن كانت بحالة إقفال قسري لأي سبب كان".وذكر البيان أنه "ستعقد جلسة لبيع الأرقام المميزة ( 4444/Y - 66666/M - 111111/Y) بالمزايدة العلنية في القاعة العامة الواقعة في مبنى بلدية الجديدة - البوشرية - السد، وذلك في تمام الساعة الخامسة عشر والنصف من يوم الخميس الواقع فيه 30/06/2022، مع الإشارة إلى أن آخر مهلة لقبول الطلبات الساعة الخامسة عشر والنصف من يوم الأربعاء الواقع فيه 29/06/2022".ووفقاً للبيان، فإنه "ستعقد جلسة لبيع الأرقام المميزة (300 /M - /M 4444 - M /90000 - /Y666666) بالمزايدة العلنية في قاعة بلدية بسابا - قضاء الشوف، وذلك في تمام الساعة الخامسة عشر والنصف من يوم الخميس الواقع فيه 07/07/2022، مع الإشارة إلى أن آخر مهلة لقبول الطلبات الساعة الخامسة عشر والنصف من يوم الأربعاء الواقع فيه 06/07/2022".