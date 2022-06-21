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لبنان

سعر البنزين.. هل سيرتفع غداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-06-2022 | 14:00
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قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إن وزارة الطاقة لن تُصدر جدولاً لأسعار المحروقات، يوم غدٍ الأربعاء، وبالتالي فإن سعر البنزين سيبقى على حاله بناء للجدول الذي صدر اليوم.
وبحسب المعلومات، فإنّ المعطيات تشير إلى أنه لا تغير في سعر البنزين قبل يوم الجمعة المقبل.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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