خبر عن "الإشتراك".. تحضروا لهذا الأمر

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خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-06-2022 | 15:51
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كان لافتاً، يوم أمس، بيان تجمع أصحاب المولّدات الذي طرح نقاطٍ بشأن عملهم، وقد كان التركيز الأكبر على الشق المتعلق بالتسعيرة والفاتورة التي ستُفرض على المواطنين بـ"الدولار"، على أن يتمّ احتسابها بالليرة على سعر السوق الموازية.
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مع هذه النقطة، فقد تبين أن هناك فكرة جرى تداولها بين عدد من أصحاب المولدات، مفادها أن تتم المبادرة لوقف العمل بالعدّادات تماماً باعتبار أن رسُومها لا تفي بالغرض ولا تعوّض الخسائر المتراكمة. كذلك، فقد جرى تداول طرح يقضي بالعودة إلى "المقطوعة بالدولار"، شرط أن تكون على معدّل متوسط يتراوح بين 130 و 150 دولاراً أميركياً. 
وحتى الآن، فإن هذه النقاط ما زالت في خانة الطروحات، لكن الثابت الآن هو أن فواتير نهاية شهر حزيران سيتم احتسابها وفقاً لسعر الدولار في السوق الموازية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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