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لبنان

اجتماع في سرايا طرابلس بحث في آخر مستجدات التهاب الكبد الفيروسي

Lebanon 24
21-06-2022 | 16:45
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عقد اجتماع في سرايا طرابلس لخلية أزمة مصغرة للبحث في آخر مستجدات التهاب الكبد الفيروسي، الذي أصاب عددا من المواطنين في بعض احياء مدينة طرابلس، في حضور أمين سر عام المحافظة الأستاذة ايمان الرافعي ،رئيس مصلحة الصحة د.سعدالله صابونة، رئيسة مصلحة طرابلس في "مؤسسة مياه لبنان الشمالي" نهلة ضناوي، طبيب قضاء طرابلس د. ربيع امون، مستشار المحافظ للتنسيق مع المنظمات د.ماهر تميم ومندوبين عن بلديات طرابلس والميناء ممثلين عن منظمة "اليونيسف" ومفوضية اللاجئين والصليب الأحمر.
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وبعد أن تم عرض الخطوات التي تم اتخاذها لتفادي انتشار المرض واستكمالا لها تم اصدار التوصيات التالية:
- التمني على المسؤولين في بلدية طرابلس وبلديات القضاء إجراء كشف ميداني على الحفريات وتأهيل مجاري الصرف الصحي وإجراء الصيانة الدورية، لاسيما في مناطق الشعراني و ضهر المغر وطلعة العمري حيث سكن معظم حالات الإصابة.
 
- التمني على مؤسسة مياه لبنان الشمالي استكمال الإجراءات التي بدأت بها لناحية إزالة جميع الوصلات على شبكة المياه القديمة وإجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة المياه .
 
- اتخاذ القرار المناسب من قبل محافظ الشمال في ما خص مراكز تعبئة المياه غير المرخصة.
 
- حث المنظمات الدولية وغير الحكومية على تقديم الدعم إلى مؤسسة مياه لبنان الشمالي لتأمين استمرارية العمل، من تأمين مازوت اودعم الطاقة المتجددة والقيام بأعمال الصيانة الضرورية، وذلك بسبب ضعف القدرة المالية للمؤسسة على تأمين المتطلبات اللازمة.
 
- شمول حملة التوعية كافة الاحياء والمناطق وذلك بعد أن أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع اليونيسف وشركائها، من مفوضية اللاجئين وسواها، حملة توعية على الوقاية والنظافة وعلى أن يتم التعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية وبلديات القضاء".
 
 وفي الختام، اجمع الحضور على "وجوب المتابعة لتدارك انتشار المرض أو أية أمراض أخرى وخاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والصحية والبيئية المتدهورة، لاسيما في المناطق المهمشة.
 
 
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