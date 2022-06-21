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لبنان

تراجع الحماس

Lebanon 24
21-06-2022 | 17:01
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تراجعت حماسة حزب مسيحي يميني، لجهة البرامج الطنانة التي طرحت إبان الحملة الانتخابية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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