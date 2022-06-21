ماذا يفعل السفير السعودي؟

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إستكمل السفير السعودي وليد بخاري حركة المشاورات والاتصالات التي يجريها وكانت لافتة امس زيارته الى عين التينة حيث رئيس مجلس النواب نبيه بري.وإذ وضعت عين التينة في بيانها الزيارة في اطار التهنئة للرئيس بري بانتخابه رئيساً للمجلس لولاية جديدة، أكد بخاري على الدور الوطني الجامع الذي يلعبه الرئيس بري، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.واستمر اللقاء قرابة الـ 45 دقيقة، غادر بعده البخاري من دون الإدلاء بأي تصريح، وأشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» الى أن «لا علاقة للزيارة بالاستشارات النيابية ولم يتم التطرّق الى التسمية والملف الحكومي، بل تمّ عرض الأوضاع السياسية عامة».وكتبت" النهار": بقيت حركة السفير السعودي وليد البخاري تستقطب الاهتمامات وهو زار امس عين التينة والتقى بري.وذكرت هذه الحركة بحركة السفير البخاري عشية الانتخابات النيابية التي افضت نتيجتها الى تأمين رفع مشاركة سنية في الاستحقاق ولو بنسبة معينة آنذاك" .ونقلت" الاخبار" عن مصادر ان «باطِن الحركة السعودية يرتبِط بالموقف السعودي من العلاقة بين الفرنسيين وحزب الله، وأن الرياض ترى أن هناك توافقاً بينهما على الملف الحكومي »، مشيرة إلى أن «ما يحاول أن يفعله البخاري هو تسجيل رسالة اعتراض من لبنان على الانفتاح الفرنسي تجاه الحزب». وتضيف المصادر إن «إصرار نواب سنّة (١٦ نائباً) على تسمية ميقاتي يؤكد أن الرياض لم تخُض معركة جدية حتى الآن ضد رئيس الحكومة».يشار الى ان موقفا سعوديا ـ مصريا صدر امس شدد على "أهمية مواصلة جهود الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، كما دعم الإصلاحات في لبنان لتجاوز أزمته وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية".وجاء ذلك في البيان الختامي المشترك بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى القاهرة، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.