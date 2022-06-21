27
o
بيروت
37
o
طرابلس
22
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
20
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ارقام كورونا ترتفع مجدداً.. فهل نتجه الى الاقفال مرة جديدة؟
Lebanon 24
21-06-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كارين عبد النور في "نداء الوطن" ليس فقط في لبنان، بل خلف البحار أيضاً. هي أعداد الإصابات بفيروس كورونا تعاود ارتفاعها بشكل ملحوظ في غير دولة مؤخّراً، طارحة أسئلة حول إمكانية حدوث موجة وبائية جديدة. منظمة الصحة العالمية لحظت، بدورها، في تقريرها الصادر في الحادي عشر من الشهر الحالي هذا الارتفاع. BA.4 وBA.5 هما أحدث ما أنجبه الفيروس من متحوّرات، وكلام المدير العام للمنظمة جاء ليؤكّد منذ أيام أن «الوباء لم ينتهِ، وسنواصل إطلاق تحذيراتنا إلى أن ينتهي فعلاً». نحن هنا انتقلنا من أقل من 40 إصابة يومية الشهر الماضي إلى حوالى 500 في الأيام الأخيرة. المنطق يفرض علينا أخذ التحذيرات على محمل الجد.
Advertisement
BA.4 وBA.5 هما المتحوّران الجديدان اللذان يسيطران على المشهد عالمياً. عن تفسيرات ذلك وأسباب ظهورهما، يقول رئيس اللجنة التنفيذية للقاح كورونا وطبيب الأمراض المعدية، الدكتور عيد عازار، لـ"نداء الوطن" إن فيروس كورونا لم ينتهِ أصلاً كي يبدأ من جديد، كما أنه لن ينتهي قريباً، لأن انتشار الفيروس يعتمد عادة وبشكل أساسي على قدرته على العدوى أو إحداث مرضٍ متقدِّم. بالنسبة لعازار، السؤال الأبرز الذي يجب طرحه يتمحور حول ما إذا كان كورونا تحوّل من وباء إلى طفرة سنوية غير موسمية شبيهة بالإنفلونزا سنشهدها في أشهر مختلفة من السنة، على عكس الأخيرة التي تظهر بين شهري تشرين الأول وشباط من كل عام.
المتحوّران الجديدان هما «الأوميكرون مرفقاً بمتغيّرات طفيفة، حيث نتكلم عما يُسمّى Drift، أي تغيّر جزئي في الحمض النووي للفيروس، وليس عن Shift، ما يعني تغيّراً جذرياً في الحمض النووي»، يشرح عازار. بيولوجياً، تقوم هذه التعديلات الحمضية بإحداث تغيير في ديناميكية الفيروس، مع التأكيد على أن السبب في ارتفاع أعداد الإصابات حول العالم كما في لبنان ليس فقط ظهور متحوّر جديد أو أكثر وإنما تدنّي المناعة الجماعية وضعف الجدار المناعي. نعود إلى أرقام منظمة الصحة العالمية التي تدلّ على تراجع ملحوظ في نسبة الملقّحين التي لم تتخطَّ 40% في 68 دولة حول العالم رغم توفّر اللقاحات. فما فائدة اللقاح إذاً؟ سبق واتّفق المختصون على أن الأخير لا يحمي من الإصابة وإنما من المرض المتقدّم وقد بدت فاعليته الأساسية عند كبار السنّ بشكل خاص. من ناحية أخرى، لا تأثير لارتفاع درجات الحرارة أو لأي عامل مناخي آخر على مستوى تفشّي الفيروس، كما يشاع من قِبَل البعض، بحسب عازار. فالتفاوت في أعداد الإصابات سيستمرّ على ما هو عليه إلى أن يتحوّل كورونا إلى فيروس «أليف» لا يتسبّب بقتل حامله.
ما يشهده لبنان وأجزاء مختلفة من العالم هو نتيجة طفرة جديدة من الفيروس تتجدد كل ستة أشهر، وفق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور فراس الأبيض. ففي حديث لـ»نداء الوطن»، اشار إلى أن الرسوم البيانية تؤكّد على ذلك مع فارق جوهري بما يتعلّق بانخفاض أرقام الإصابات مقارنة مع الطفرات السابقة، مثل ألفا ودلتا خصوصاً تلك التي تستدعي دخول المستشفى. سبب ذلك مردّه إلى اللقاح الذي «غيّر مفاهيم اللعبة لكنه ليس كافياً، إذ إن المسؤولية التي تقع على المصابين في عزل أنفسهم حماية للآخرين، هي أيضاً أحد العوامل المساعدة».
«لن نغلق البلد إكراماً لمن امتنعوا عن تلقّي اللقاح»، بهذه الكلمات حسم الأبيض الموقف حيث أن لا اتجاه إلى الإغلاق العام. فهل يكون البديل، والحال كذلك، التشدّد في تلقّي اللقاح؟ «عدم التشدّد لا يعني التساهل. نحن نقوم بدورنا كوزارة، لذا فتحنا المجال لمن يرغب الحصول على الجرعة الرابعة، كما سهّلنا عملية التلقيح بعد إلغاء إجراءات التسجيل على المنصة، لكن لا يمكننا في المقابل إجبار المواطن على القيام بما لا يريد. قرارنا واضح... اللقاح ليس إلزامياً في لبنان».
نسأل عن أسباب تدنّي نسبة الإقبال على اللقاح، فيعزوها الأبيض إلى تردّد بعض المجموعات لما قد ينتج عن ذلك من آثار سلبية، إضافة إلى عدم ثقة الكثيرين بالنتائج بعد تعرّضهم للإصابة مجدداً. أما عن دور الوزارة في التصدي للطفرة الحالية، نوّه الأبيض بالاستمرار في عمليات الترصّد الوبائي والقيام بكافة الفحوصات كما الإعلان عن أعداد الإصابات والوفيات بشفافية، إضافة إلى متابعة الأرقام العالمية بهدف وضع الخطط المستقبلية والإجراءات المناسبة. وأضاف: «علينا دراسة القرارات بشكل مُحكم آخذين بعين الاعتبار الموسم السياحي الذي ينتظر لبنان، إذ لا نيّة لدينا بالتأثير عليه».
نصيحة ختامية من وزير الصحة للبنانيين، ألا وهي دراسة نسبة الخطر الشخصي على كل مواطن على حدة، وتحديداً كبار السن والفئات الأكثر عرضة كمن يعانون من أمراض مزمنة وغيرها. هذا ناهيك بمواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الشخصية والحذر من الاختلاط في الأماكن المغلقة والمكتظّة. وهو بالطبع ما لا جدال حوله، كما علّمتنا قسوة تجربة السنوات الثلاث الماضية. تجربة نأمل ألّا تتكرّر بأي شكل من الأشكال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين
16:20 | 2022-06-21
21/06/2022 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
Lebanon 24
سعرُ بطاقات التشريج يقفزُ بقوّة.. كيف أصبح؟
13:35 | 2022-06-21
21/06/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
Lebanon 24
في سوق الدولار.. هذا ما يتم تحضيره بشأن السعر
12:13 | 2022-06-21
21/06/2022 12:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كوليت بولس تتألق بالدانتيل البنفسجي في زفاف الحلاني.. ورقصة الى جانب الوليد والعروسين (فيديو)
Lebanon 24
كوليت بولس تتألق بالدانتيل البنفسجي في زفاف الحلاني.. ورقصة الى جانب الوليد والعروسين (فيديو)
09:40 | 2022-06-21
21/06/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
Lebanon 24
حادثة لافتة في الجنوب.. "المخابرات" توقف مسؤولاً حزبياً!
14:58 | 2022-06-21
21/06/2022 02:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-06-22
باسيل يُعقّد مهمّة التكليف... فهل يقطع عون الطريق أمام "المعارضة"؟
04:00 | 2022-06-22
معركة بين ماكرون والمعارضة على السياسة الخارجية فمادا عن لبنان؟
02:00 | 2022-06-22
لهذه الأسباب ستحصل الإنتخابات الرئاسية في موعدها
05:38 | 2022-06-22
30 عسكريا اسرائيليا يستنفرون على الحدود.. والسبب عَلم لـ"حزب الله"
05:29 | 2022-06-22
الصايغ يوجّه كتابًا لوزير الطاقة... بماذا طالبه؟
05:23 | 2022-06-22
أثناء قيامهما بأعمال البناء تعرضا لحادث سقوط... اليكم ما حصل
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
22/06/2022 12:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
22/06/2022 12:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
22/06/2022 12:43:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact