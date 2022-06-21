كواليس سياسية: انسحاب كبّارة يُلغي اجتماعاً وطرح وزاري ممنوع

Advertisement

كتبت " الاخبار": انسحاب نائب طرابلس عبد الكريم كبّارة من عضوية اللقاء النيابي الشّمالي، الذي يضم 7 نوّاب، ومشاركته كنائب مستقل في الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، بعد تعديل برنامج الاستشارات الذي أصدرته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أدّى إلى إلغاء اجتماع كان مقرّراً اليوم لأعضاء اللقاء في منزله للتداول في موضوع الاستشارات.وجاء في " الاخبار" ايضا:بينما كان «اللقاء الديموقراطي» يعلن موقفه بتسمية نواف سلام وعدم رغبته المشاركة بالحكومة، كان مسؤولون في التقدمي الاشتراكي يتحدثون في مجالسهم عن عدم القبول بأي وزير في الحكومة الجديدة لا يدور في فلك الاشتراكي، ومنع توزير أي درزي ينتمي لقوى 8 آذار ممن خسروا في الانتخابات النيابية.