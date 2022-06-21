سجيع عطية: أؤيّد تكليف ميقاتي بهذا الشرط

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كتبت" نداء الوطن": يؤيد النائب سجيع عطية إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، شرط أن يكون لعكار فيها حصة وازنة. كما يشدد على ضرورة قيام طاولة حوار وطني تبحث الاستراتيجية الدفاعية. ويُبدي عطية في حوار مع" نداء الوطن" تفاؤله بالمرحلة المقبلة ويرى أن «المعطيات الداخلية والخارجية مشجّعة والمهم أن تنطلق خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي ويصل ملف الترسيم إلى خواتيم سعيدة لمصلحة لبنان ويتوجّه البلد إلى الإنتاج، فالكلّ يدرك أن الظروف الإستثنائية بحاجة إلى عمل إستثنائي».