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لبنان

تغريدة صباحية لافتة لجنبلاط.. هذا ما قاله!

Lebanon 24
22-06-2022 | 00:51
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غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "في انتظار تشكيل الوزارة الجديدة وفي انتظار الاصلاح في القطاعات الأساسية وكوننا نسمع التصاريح المؤيدة للبنان المتعددة نتمنى أن تقرن هذه البيانات بالأفعال وفي مقدمها الدعم المادي للجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تمر بأصعب الظروف المعيشية والتي ترعى أمن وسلامة البلاد".
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