تغريدة صباحية لافتة لجنبلاط.. هذا ما قاله!

في انتظار تشكيل الوزارة الجديدة وفي انتظار الاصلاح في القطاعات الاساسية وكوننا نسمع التصاريح المؤيدة للبنان المتعددة نتمنى ان تقرن هذه البيانات بالافعال وفي مقدمها الدعم المادي للجيش اللبناني والقوى الامنية التي تمر باصعب الظروف المعيشية والتي ترعى امن وسلامة البلاد #لبنان pic.twitter.com/fMDLDYwSnW
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 22, 2022
في انتظار تشكيل الوزارة الجديدة وفي انتظار الاصلاح في القطاعات الاساسية وكوننا نسمع التصاريح المؤيدة للبنان المتعددة نتمنى ان تقرن هذه البيانات بالافعال وفي مقدمها الدعم المادي للجيش اللبناني والقوى الامنية التي تمر باصعب الظروف المعيشية والتي ترعى امن وسلامة البلاد #لبنان pic.twitter.com/fMDLDYwSnW