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لبنان

"إنماء طرابلس والميناء" تدعم تكليف ميقاتي

Lebanon 24
22-06-2022 | 01:06
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أعلنت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" في بيان، دعمها تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، "لما له من باع طويل في معالجة المشاكل السياسية وغيرها... فهو اختبر الحياة السياسية بكل أوجهها وطالما نجح في تدوير الزوايا عندما تشتد حماوة التجاذبات، ورفد كل استحقاق وطني بحكمته ودرايته عند كل مفترق طريق".
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واعتبرت أن "الرئيس ميقاتي هو رجل المرحلة لتمرير الاستحقاقات الدستورية بسلام ولا سيما الانتخابات الرئاسية".
 
وذكّرت الجمعية "بدور ميقاتي الفاعل على الساحة الدولية، نظراً إلى العلاقات البنّاءة والتاريخية التي صاغها مع دول الخارج لا سيما العربية، كما بنى جسوراً متينة من العلاقات الوطيدة مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وعمل دائماً على إفادة وطنه لبنان من تلك العلاقات بما يصبّ في خير شعبه ونمو اقتصاده".
 
ووصفت الرئيس ميقاتي "بالرجل المعتدل الذي طالما نبذ التطرّف والعنف، والرجل الخيِّر الذي فتح أبواب مؤسساته الاجتماعية والخيرية لمساعدة أبناء بلده ولا سيما أهل طرابلس والشمال".
 
وأكدت أنه لا بد من التطلّع إلى وجوب تكليف الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة لمصلحة لبنان وازدهاره ومستقبل شعبه.
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