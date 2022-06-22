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لبنان

فرقة رقص لبنانية تهز مسرح America's Got Talent.. وباز ذهبي يؤهلها للنهائيات (فيديو)

Lebanon 24
22-06-2022 | 01:12
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بعد أن شاركت في اكثر من برنامج للهواة، وصلت فرقة ميّاس اللبنانية الى مسرح America's Got Talent، حيث قدمت عرضاً مبهراً سحر الحكام والجمهور الذي صفق بحرارة كبيرة للفرقة، التي حصلت على الباز الذهبي من صوفيا فيرغارا، أحد الحكام، وأهّل الفريق الى الوصول الى العروض النهائية.
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