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لبنان

الحضور المصري "بين لبنان وسوريا" بأبعاد متقدمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2022 | 01:30
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تفيد مصادر مطلعة أن الحضور الديبلوماسي المصري على  الساحة اللبنانية والذي يمثل دورا ايجابيا في تدوير الزوايا بين القوى السياسية المختلفة سيستمر في المرحلة المقبلة، وقد يزيد زخمه بشكل لافت في اطار المساعدة في حماية الاستقرار السياسي ".

وتؤكد المصادر "أن الحضور المصري لا يشمل لبنان وحده بل سيمتد الى دول اخرى كسوريا، حيث تقوم  مصر بطريقة مباشرة وغير مباشرة بجهود كبيرة لاعادة الاعمار وفي عودة دمشق الى الساحة العربية بشكل وازن".

وكان سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي  زار ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  "Egas"  مجدي  جلال امس بعد  توقيع  جلال عقد توريد الغاز المصري الى لبنان مع وزارة الطاقة.

وقال السفير "مصر لديها التزام استراتيجي إتخذ على أعلى مستوى، بدعم الدولة اللبنانية. في وقت انفجار مرفأ بيروت كنا معا، واليوم نحن الى جانب لبنان لمساعدته على الخروج من هذه الازمة. تذكرون بالطبع المسعى الاساسي الذي قام به دولة الرئيس نجيب ميقاتي عندما التقى سيادة الرئيس مرتين، الاولى في شهر ديسمبر والثانية في شهر فبراير، وتم الاتفاق على اطلاق هذا المسار، واليوم انجزنا كل التفاصيل الفنية والتعاقدية والتجارية، والكلمة الاخيرة بالمعنى المجازي، لان السعر الذي تم الاتفاق عليه لتوريد الغاز هو اقل بنسبة ثلاثين في المئة من سعر السوق العالمي ، وهذا السعر لدعم لبنان وجزء من الالتزام المصري  الدائم بدعم لبنان الى ان نخرج سويا من هذه الازمة الصعبة التي يواجهها هذا البلد الحبيب".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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