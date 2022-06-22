كيف علّقت أميركا على اتفاق نقل الغاز المصري إلى لبنان؟

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رحبت الولايات المتحدة بالإعلان الصادر، يوم الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومات اللبنانية والمصرية والأردنية والسورية لتوفير الطاقة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة وسط أزمة الطاقة الحادة التي يعاني منها.وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، فضلت عدم الكشف عن اسمها: "نتطلع إلى مراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف للتأكد من أن هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة وتعالج أية مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات".ووقع لبنان وسوريا ومصر، الثلاثاء، اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.وقد وقع لبنان عقدين، الأول لشراء الغاز من مصر، والثاني لنقله عبر الأردن وسوريا إلى لبنان. وتم التوقيع بحضور مديرة عام النفط اللبناني، أورور فغالي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، مجدي جلال، ومدير عام النفط السوري، نبيه خرستي.