مطاردة للجيش ليلاً... إليكم ما حصل في عندقت

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول مطاردة ليلاً بين دورية للجيش و"فان" يقل أشخاصا من التبعية السورية على طريق عام عندقت - القبيات.

وتخلل المطاردة إطلاق نار من قبل عناصر الجيش، في محاولة لتوقيف الفان.

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وأصيب على أثره شخص من التبعية السورية في الكتف.