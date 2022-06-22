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لبنان

مطاردة للجيش ليلاً... إليكم ما حصل في عندقت

Lebanon 24
22-06-2022 | 01:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول مطاردة ليلاً بين دورية للجيش و"فان" يقل أشخاصا من التبعية السورية على طريق عام عندقت - القبيات.
 
وتخلل المطاردة إطلاق نار من قبل عناصر الجيش، في محاولة لتوقيف الفان.
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وأصيب على أثره شخص من التبعية السورية في الكتف.
 
 
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