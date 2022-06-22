عودة لبنانية وخليجية إلى لبنان!

يستعد لبنان لموسم سياحي واعد هذا الصيف، حيث من المتوقع قدوم أكثر من مليون و500 ألف زائر وسيتراوح عدد الطائرات التي ستصل الى مطار بيروت ما بين الـ 110 والـ 120 طائرة تحمل كل منها 150 راكباً كمعدل وسطي، ما يعادل 17 ألف راكب يوميا ولغاية نهاية أيلول المقبل، كما تشير حجوزات الطيران.

العدد الأكبر من الوافدين إلى لبنان هم من المغتربين، يُضاف إليهم أعداد كبيرة من السياح الأردنيين والعراقيين والمصريين حيث من المتوقع ان يصل العدد إلى 1000 عراقي في اليوم.

وتُشير معطيات إلى "عودة خليجية" إلى لبنان، لا سيما من السياح الكويتيين والقطريين، وذلك بعد تأكيد سفير الكويت في بيروت الدكتور عبد العال القناعي قبل أيام أنه "لا يوجد أي حظر على سفر الكويتيين إلى لبنان"، موضحا أنه "سبق وأن صدرت تحذيرات أمنية في ظروف معينة وقد زالت هذه الظروف".

وفي تقدير مرجع اقتصادي فان هذه الارقام مشجعة وتبشّر بحركة سياحية لافتة هذا الصيف في كافة المناطق اللبنانية ما قد يساهم في إنعاش القطاع السياحي الذي من المتوقع ان يُدخل نحو 4 مليارات دولار إلى البلد.