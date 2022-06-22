الفوضى تعم بلدية زحلة.. "ما في مازوت"

اشتكى عدد من أهالي منطقة زحلة من تكدس النفايات أمام المنازل، ما تسبب بنوع من البلبلة بعدما توقفت البلدية، المولجة عملية جمع النفايات، عن المهمة.

وفي اتصال مع المعنيين اكدوا أن الأمر يعود الى ارتفاع أسعار المحروقات، وتحديداً مادة المازوت، وعدم القدرة على تحريك الآليات لجمع النفايات من الشوارع كما كان يحصل سابقا.

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