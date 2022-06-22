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لبنان

بعد الاعلان عن أول اصابة بجدرة القردة.. البزري يطمئن: لا داعي للهلع

Lebanon 24
22-06-2022 | 02:30
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اكد النائب عبدالرحمن البزري في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، ان "اسم الشخصية التي سيسمّيها لتأليف الحكومة في استشارات يوم غد لم يُحسم بعد"، لافتا الى ان "الساعات المقبلة قد تُظهر أسماء جديدة الى جانب ميقاتي وسلام"، نافيا ان "يكون  مرشحا لرئاسة الحكومة".
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من جهة أخرى،  طمأن الى أن "لا داعي للخوف من تفشي جدري القردة في لبنان"، مشيرا الى أن "المريض قيد الحجر المنزلي والأمور تحت السيطرة".

أما عن كورونا فأشار الى ان "الجرعة الرابعة من اللقاح متوافرة لمن يرغب، من دون الحاجة الى موعد مسبق".
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