في النبطية ربطة الخبز تُباع في "السوق السوداء".. وهذا سعرها!

بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء في النبطية صباح اليوم بسعر 25 الف ليرة اي بزيادة عشرة الاف على السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد، لتوقف الشركات عن تسليم المتاجر الخبز بسبب نفاذ الطحين في فرن دير الزهراني. وقد ادى ذلك الى ازمة واستياء لدى المواطنين الذين اتجهوا نحو صيدا لتأمين الخبز او الى خلدة للحصول عليها بكميات كبيرة لعائلاتهم واصحابهم وجيرانهم.

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