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لبنان

تجمّع المضمونين في النبطية يرفع الصرخة..ويناشد كركي زيادة تعرفة معاينة الأطباء والمختبرات

Lebanon 24
22-06-2022 | 03:13
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رفع تجمع المضمونين في النبطية الصرخة، معلنا ان  الأطباء يتقاضون عن كل معاينة  للمرضى ما بين 300 الى 400 الف ليرة  فيما الضمان الاجتماعي في النبطية لا يعيد منها سوى 40 الفا، وما زالت تعرفته على القديم وعلى 1500 ليرة،  ما جعل العديد من المضمونين يتوقفون عن تقديم  المعاملات  لدى مركز النبطية، لانهم  لا يحصلون منها الا  على  عشر ما يقدمونه، لذلك  يناشدون المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي النظر بهذه الأوضاع المريرة عليهم، وزيادة التعرفة على أساس  ما يدفعونه للأطباء وللمختبرات  الطبية.
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